Засуха в Кейптауне

На западе ЮАР стоит сильнейшая за последние сто лет засуха. Большинство рек и водоёмов обмелели, а уровень воды в водохранилищах опустился ниже критической отметки. В этой ситуации власти Кейптауна вынуждены идти на крайние меры. Тарифы на воду резко поднялись, и жителям рекомендовано использовать не более 50 литров в день.

«В этой школе в каждой умывальной комнате работает только один кран, а туалеты на втором этаже закрыты», – передаёт корреспондент Euronews Сарас Аржунан.

«Как видете, местами газоны слегка засохли и пожелтели, и хотя у нас есть скважина, из-за ограничений мы можем поливать их только дважды в неделю», – говорит директор школы.

Школьники признают, что положение дел вызывает ряд неудобств, но всё же не унывают: «Приспособиться было непросто, в нашей школе довольно много учащихся. Из-за того, что многие туалеты были закрыты, возникли сложности, но потом ко всему привыкаешь».

«В других странах случаются другие стихийные бедствия, которые происходят неожиданно. Здесь же ожидали этого почти восемь лет. Конечно, для людей это всё непривычно – как человеку реагировать на климатические изменения, которые происходят в мире? И всё же было бы неплохо, если бы какие-то меры принимались заранее».

Ожидается, что к июню жители города могут остаться без водопроводной воды. Несколько дней назад власти страны присвоили засухе статус «национальной катастрофы».