Членов австралийского правительства ограничат в сексе. Премьер-министр Малколм Тернбулл намерен запретить интимные связи между сотрудниками аппарата. Накануне он раскритиковал вице-премьера Барнаби Джойса, оказавшегося в центре секс-скандала.
Австралийских политиков ограничат в сексе
Австралийских политиков ограничат в сексе.
Австралийских политиков ограничат в сексе
"Я выслушал комментарии премьер-министра. На мой взгляд, они совершенно неуместны. Они лишь еще раз привлекли внимание к исключительно личному делу. Я не согласен с тем, что люди должны уходить в отставку из-за вопросов, которые касаются только их лично", - заявил заместитель премьера страны Барнаби Джойс.
Ранее выяснилось, что бывший пресс-секретарь состоявшего в браке Джойса Викки Кэмпион ждет от него ребенка.
"Я заявил о своем неодобрении поведения Барнаби. Но моя критика не направлена против Национальной партии. Те же слова, те же чувства выражают и многие ее члены", - заявил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.