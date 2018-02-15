Анкара рассчитывает на поддержку союзников

Анкара ожидает от союзников поддержки в борьбе с экстремистами: об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе визита в Берлин, в рамках своего европейского турне.

В Германии же обеспокоены конфликтом между союзниками по НАТО из-за турецкой операции «Оливковая ветвь»: «Деликатный момент турецко-немецких отношений очевиден: РПК это террористическая организация, Партия демократического единства, Отряды народной самообороны — всё это террористические организации. Мы боремся против них и ожидаем, что наши друзья и союзники поддержат нас», — заявил Йылдырым.

«Конечно, Турция ,как и любая другая страна, имеет полное право защищать интересы собственной безопасности. Но также мы обеспокоены ситуацией внутри НАТО и очень надеемся, что конфликт с США будет разрешён», — отметила канцлер германии Ангела Меркель.

Операция турецких войск на севере Сирии вызвала негативную реакцию Вашингтона, который поддерживает сирийских курдов. В то же время ряд собственно курдских деятелей обвиняют США в том, что они уступили давлению Анкары и бросили своих бывших подопечных.