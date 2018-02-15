World Press Photo - ежегодная премия в области фотожурналистики, в которой участвуют фотографы, чьё творчество и видение тесно связаны с важнейшими проблемами современности. Их работы зачастую представляют наиболее нашумевшие события, которые потрясли мир в минувшем году.
Номинанты World Press Photo 2018
Объявлены номинанты на престижную премию фоторабот World Press Photo 2018 года
Номинанты World Press Photo 2018
Фотографии отбираются по критериям журналистской ценности, эстетики и технических параметров кадра. Сначала жюри изучило фото, которые отразили конкретные события или коснулись международной проблематики за прошедший 2017 год. Затем были отобраны работы, наилучшим образом представляющие события или явления.
Жюри выбирает номинантов в восьми категориях: проблемы современности, защита окружающей среды, общие новости, долгосрочные проекты, природа, люди, спорт и специальные новости. В конкурсную подборку попали фотографы из 22 стран: Германии, Австралии, Бангладеш, Бельгии, Канады, Китая, Колумбии, Дании, Египта, Испании, США, Франции, Ирландии, Италии, Норвегии, России, Сербии, ЮАР, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.
Мы представляем лишь несколько примеров фотографий, номинированных на престижную награду.
1) Название: "Кризис Рохинджа"
Автор: Патрик Браун, аг-во Panos Pictures, фото для Unicef. 28 сентября 2017 года.
- Трупы беженцев народа рохинджа разложены на берегу после того, как лодка, с помощью которой они пытались бежать из Мьянмы, затонула примерно в 8 км от побережья Бангладеша, недалеко от города Кокс-Базар. На судне находились около 100 человек. Выживших - всего 17.
2) Название: "Террористы-смертники "Боко харам" пытались их убить. Но эти девочки-подростки выжили. Айша, 14 лет."
Автор: Эдам Фергюсон, из New York Times. 21 сентября 2017 года.
- 14-летняя Айша была обнаружена в городке Майдугури нигерийского штата Борно. После похищения боевиками группировки "Боко харам" Аишу пытались превратить в террористку-смертницу, но ей удалось бежать и обратиться за помощью вместо того, чтобы покончить жизнь, взорвавшись вместе с прикреплённой к телу бомбой.
3) Название: "Свидетели теракта в самом сердце Лондона."
Автор: Тоуби Мелвилл, агентство "Рейтер". 22 марта 2017 года.
- Прохожая склонилась над женщиной, получившей ранения после того, как Халид Масуд взорвал свой автомобиль среди прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. В результате теракта погибли пять человек, десятки были ранены.
4) Название: Битва за Мосул. Очередь за гуманитарной помощью.
Автор: Айвор Прикет из New York Times. 15 марта 2017 года.
- Гражданское население, оставшееся в западных кварталах города после битвы за Мосул против боевиков ИГИЛ. Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в районе Мамун.
5) Название: Битва за Мосул. Солдаты иракского спецназа спасли мальчика из городских руин.
Автор: Айвор Прикетт из New York Times. 12 июля 2017 года.
- Неопознанный ребёнок, оказавшийся в последнем районе Старого города, который контролировали террористы ИГИЛ. Из руин после битвы малыш был спасён солдатами иракского спецназа.
6) Название: Венесуэльский кризис.
Автор: Роналду Шмидт, агентство "Франс-Пресс". 3 мая 2017 г.
- Хосе Виктор Салазар Бальза (28 лет) оказался объят огнём в ходе жестких столкновений с полицией во время акции протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.
Победители 61-го конкурса World Press Photo 2018 будут объявлены в четверг, 12 апреля, на Всемирной выставке фотографий в Амстердаме.