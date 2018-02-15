США: эвакуация школьников и задержание стрелка

На этих кадрах запечатлен момент эвакуации учащихся из школы "Марджори Стоунмен Дуглас" во Флориде. В то время открывший здесь стрельбу 19-летний Николас Круз был еще на свободе. Школьники выходят из здания с поднятыми руками. Жертвами массового убийства стали 17 человек, в больницах находятся более 10 пострадавших. Видеокадры задержания подозреваемого сняты очевидцем Майком Кварантой. Правоохранители арестовали преступника недалеко от школы. Американские СМИ, в частности, сообщили что Круз пытался смешаться с толпой школьников, выбегающих из здания. Но уйти от полиции ему не удалось.