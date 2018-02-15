Стрельба в школах США: Колорадо, Коннектикут, Флорида

Это происходит снова и снова... И подобные снимки, увы, не редкость. Дети бегут с поднятыми руками. Стрельба в школе "Колумбайн" в Колорадо, "Сэнди-Хук" в Коннектикуте... На этот раз трагедия разыгралась в Паркленде (штат Флорида). Схожие обстоятельства, схожий сценарий. Смерть, боль, искалеченные судьбы.

По данным одной из некоммерческих организаций, выступающих за более жесткий контроль над огнестрельным оружием, только в наступившем году стрельбу в детских учреждениях открывали 18 раз.

Мисси Дженкинс-Смит прикована к инвалидной коляске. В 1997-м женщина пострадала во время стрельбы в одной из школ Кентукки. Сейчас она работает консультантом.

"Дети, с которыми я общаюсь, смотрят на перестрелки в школах, как на обычные вещи. Для меня все это ненормально. Страшно от того, что это считают нормальным", - говорит Дженкинс-Смит.

28 сентября 2016 года восьмилетняя Эйва Ольсен называет "очень плохим днем". Во время стрельбы в школьном дворе погиб ее лучший друг Джейкоб. Эйва теребит в руках в руках черепашку, с которой раньше играл Джейкоб.

"Я каждый день теперь боюсь. Грустно. Сумасшествие какое-то", - говорит Эйва.

Девочка написала письмо президенту: "Я слышала и видела, как такое происходит. Мне было очень страшно. Я любила своего друга и собиралась когда-нибудь выйти за него замуж. Я ненавижу оружие. Оно погубило мою жизнь и отняло жизнь моего друга. Я не хочу, чтобы такое случилось снова. Вы будете что-то делать для безопасности детей?"

В декабре Эйва получила ответ. Президент поблагодарил ее за письмо, отметив, смелость девочки рассказавшей свою историю. Историю, слишком знакомую... Еще об одном очень плохом дне.