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Турция

Анкара против поддержки США курдов

Анкара призывает США прекратить поддержку курдских отрядов в Сирии

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Анкара против поддержки США курдов

Анкара против поддержки США курдов
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Анкара призывает Вашингтон прекратить поддержку курдских отрядов в Сирии. В ходе встречи в Брюсселе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом турецкий министр обороны Нуреддин Джаникли заявил, что любая помощь данным формированиям укрепляет позиции Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции и запрещена в ряде стран.

"Мы требуем прекратить какую бы то ни было поддержку "Отрядов народной самообороны", являющихся по сути ответвлением террористической РПК. Мы требуем исключения этой структуры из Сирийских демократических сил", - заявил Джаникли.

В свою очередь, Мэттис призвал Анкару, прежде всего, фокусироваться на борьбе с боевками "Исламского государства".

"Вашингтон поддерживает Турцию в том, что касается ее обоснованных опасений по поводу национальной безопасности. Страна расположена в непосредственной близости от Сирии, где царит хаос, откуда исходит угроза",- сказал Мэттис.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал турецкую операцию в районе города Африн на севере Сирии, которая, по его словам, негативно влияет на борьбу международной коалиции против исламистов в целом.

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