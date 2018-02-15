Анкара призывает Вашингтон прекратить поддержку курдских отрядов в Сирии. В ходе встречи в Брюсселе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом турецкий министр обороны Нуреддин Джаникли заявил, что любая помощь данным формированиям укрепляет позиции Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции и запрещена в ряде стран.
Анкара против поддержки США курдов
Анкара призывает США прекратить поддержку курдских отрядов в Сирии
Анкара против поддержки США курдов
"Мы требуем прекратить какую бы то ни было поддержку "Отрядов народной самообороны", являющихся по сути ответвлением террористической РПК. Мы требуем исключения этой структуры из Сирийских демократических сил", - заявил Джаникли.
В свою очередь, Мэттис призвал Анкару, прежде всего, фокусироваться на борьбе с боевками "Исламского государства".
"Вашингтон поддерживает Турцию в том, что касается ее обоснованных опасений по поводу национальной безопасности. Страна расположена в непосредственной близости от Сирии, где царит хаос, откуда исходит угроза",- сказал Мэттис.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал турецкую операцию в районе города Африн на севере Сирии, которая, по его словам, негативно влияет на борьбу международной коалиции против исламистов в целом.