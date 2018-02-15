Президент США Дональд Трамп пообещал сделать всё возможное, чтобы предотвратить новые трагедии в школах, подобные случившемуся во Флориде:
В США приспущены флаги
В знак траура по погибшим во Флориде флаги будут приспущены до понедельника
В США приспущены флаги
«Мои дорогие сограждане! Сегодня я обращаюсь к стране, потрясённой горем. Наша администрация тесно сотрудничает с местными властями в деле расследования и выяснения всех возможных аспектов. Мы твёрдо намерены вместе с государственными и местными руководителями усилить безопасность школ и решать труднейшую проблему душевного здоровья».
Президент сообщил, что намерен лично посетить Паркленд, где он будет координировать усилия федеральных властей по оказании помощи штату.
По распоряжению Трампа, до вечера понедельника национальные флаги США будут приспущены над госучреждениями, посольствами за рубежом, военными кораблями и базами.