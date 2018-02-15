Турецкая семья утонула на пути в Грецию

В пограничных водах Турции и Греции утонула турецкая семья с детьми. Лодка, на борту которой находились 8 человек, перевернулась. Трое погибли. Четверо пропали без вести.

Трагедия произошла в северо-западной турецкой провинции Эдирне на реке Марица, по нижнему течению которой проходит граница между странами. Одному человеку все же удалось спастись и добраться до греческого берега - сообщили в турецком агентстве по черезвычайным ситуациям (AFAD).

Тревогу подняли местные жители: крики о помощи были слышны на берегу. Но когда спасатели прибыли на место крушения, было уже поздно. Из воды они извлекли три тела - женщины и двух детей примерно 12 и 4 лет. Ряд источников сообщает что все погибшие - члены одной семьи. Точные причины их смерти пока не установлены.

Поиски пропавших продолжаются, но работу спасателей усложняет сильное течение и низкая температура воды.

После попытки госпереворота в Турции в 2016-ом, спасаясь от репрессий, в Грецию бежали тысячи турецких граждан. Преодолеть короткий, но чрезвычайно опасный путь удаётся далеко не всем. В ноябре прошлого года в Эгейском море утонула семья из пяти человек - супруги Маден и их трое детей.