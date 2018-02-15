Новый президент - новые надежды

Всеобщее ликованием, песнями и танцами встретили южноафриканцы весть об избрании нового президента своей страны. Сирил Рамапоса встал у руля Южно-Африканской Республики после 9-летнего правления одного из самых противоречивых политиков страны - Джейкоба Зумы.

Рамапоса уже принял присягу и произнес клятвы в присутствии членов парламента и верховного судьи.

"Сегодня я чувствую себя счастливым. Я здесь, чтобы поприветствовать нового лидера страны - Сирила Рамапосу. У нас новый президент. Это очень и очень волнительно", - говорит этот прохожий.

"Я будто внезапно разбогатела. Это самый счастливый день в моей жизни. Думаю, Сирил способен воплотить в жизнь мечты южноафриканцев", - делится впечатлениями эта женщина.

"Сирилу Рамапосе оказан теплый прием как в парламенте, так и по всей стране. Но люди надеются, что изменения будут не только на словах, но и на деле", - передаёт с места событий корреспондент Euronews.

"Я буду много и усердно работать, чтобы не разочаровать народ Южной Африки", - произнёс Рамапоса в ходе первого выступления в качестве главы государства.

Улучшить условия жизни людей , восстановить экономику страны, покончить с коррупцией , наконец, быть "верным, честным и достойным слугой народа" - обещает новый лидер ЮАР. На то у него есть время - до следующих очередных выборов, которые состоятся в 2019-ом.