Благотворительность или секс-туризм?

Британские правительство угрожает приостановить финансирование работающих за рубежом гуманитарных агентств, если они не извлекут урок из ситуации с организацией Oxfam. На днях вокруг нее разгорелся секс-скандал. Сотрудников этой НПО обвинили в том, что они пользовались услугами несовершеннолетних проституток на Гаити. События относятся к 2010 году, когда работники организации отправились на остров, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения.

Oxfam получает около 68 миллионов евро от Еврокомиссии и около 36 – от британских властей, но вскоре положение как этой НПО, так и других, может в корне поменяться.

Узнать об проблеме подробнее нам поможет бывший работник гуманитарный миссии, а сейчас старший сотрудник ООН Эндрю МакЛеод. От Вас прозвучали обвинения в адрес работников ООН, которые оказывали помощь людям, живущим в зонах конфликтов. Можете рассказать нам об этом подробнее?

Об этом говорю не только я. На протяжении последних 30 лет люди понимают, что сексуальные домогательства, насилие, эксплуатация детей – это проблемы, которые существуют не только в зонах военных конфликтов, но и в зонах природных катастроф. Кофи Аннан очень сожалел, что полностью расправиться с педофилией ему не удалось. То же самое говорил Пан Ги Мун. Оба они занимали руководящие должности в гуманитарных организациях. И это два десятилетия! При этом оба политика признают как саму проблему, так и свое поражение в борьбе с ней.

Удивительно, что некоторые люди, знакомые с миром НПО, называют происходящее секретом Полишинеля. Почему ничто не поменялось за столь долгий период времени?

Кто-то думает: "Да, подобные вещи регулярно происходят на войне". Педофилия в любом случае тяжёлая тема для разговора, но если мы начинаем думать: "Ну что же поделать! Всякое бывает!" - то этот вопрос тут же перестает быть приоритетным. Британские службы, занимающиеся расследованием уголовных преступлений, уже с 1999 года говорят о том, что, когда начинается война с педофилией в развитых государствах, педофилы отправляются в развивающиеся страны. Это отвратительно, но объяснимо. Это слова экспертов, не мои. И что решили педофилы? Они подумали, что подобраться к несовершеннолетним можно, если попасть в благотворительную организацию, которая помогает детям. Опять же отвратительно, но в этом есть логика. Работа сотрудников организаций оплачивается нами, из наших налогов и наших пожертвований. То есть педофилы делают ужасные вещи, а мы эти ужасные вещи финансируем. Так что власти и полиция должны осознать, что в сфере благотворительности попадаются секс-туристы. И нужно привлекать этих людей к ответственности.

И что, на Ваш взгляд, ЕС будет сейчас делать?

Я надеюсь, что ЕС сделает то же, о чем я прошу правительство Великобритании. Нам нужно сфокусироваться на проблеме. Педофилы должны понять, что работа в гуманитарной сфере перестала быть легким способом подобраться к жертве. Я предлагаю, чтобы благотворительные организации составили новый протокол с каждым правительством. Тогда, как только какого-то сотрудника организации обвинят в сексуальном насилии в отношении ребенка, об этом тут же сообщат в страну, гражданином которой является преступник, и в страну, в которой было совершено преступление.