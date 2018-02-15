Москва не торопится подтверждать гибель российских наемников в Сирии в результате американского удара. Россия настаивает на том, что точных данных пока нет, а остальное - дезинформация.
Москва: данные о гибели наемников из РФ в Сирии "дезинформация"
Москва настаивает, что точных данных о гибели россиян в Сирии пока нет, а остальное - дезинформация
Москва: данные о гибели наемников из РФ в Сирии "дезинформация"
"Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан - это классическая дезинформация, - отметила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в четверг. - По предварительным данным, в результате произошедшего боевого столкновения (7 февраля), причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России".
При этом Захарова подчеркнула, что "речь не идет о российских военнослужащих".
Ранее американские СМИ сообщили. что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара США погибли бойцы "частной российской военной компании Вагнера". Точное число погибших россиян неизвестно. Называются цифры от нескольких десятков до нескольких сотен человек.
Официально Минобороны РФ сообщило о 25 раненых сирийцах, но российские граждане в этой сводке не упоминались. Это объясняется тем, что военные не несут ответственность за тех, кто добровольно взял в руки оружие.
Однако такое объяснение устраивает далеко не всех. Оппозиция и правозащитники требуют пролить свет на произошедшее. Так, кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский попросил Владимира Путина прояснить ситуацию гибелью в Сирии российских наемников.