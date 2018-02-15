Сайт Навального заблокирован

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального: в течение суток все провайдеры на территории России обязаны закрыть к нему доступ.

Решение принято в рамках иска Олега Дерипаски о вторжении в его частную жизнь: олигарх потребовал от целого ряда ресурсов удалить материалы о предполагаемом отдыхе бизнесмена, российского вице-премьера Сергея Приходько и модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Именно Навальный опубликовал на своём сайте расследование, сделанное по материалам, выложенным девушкой в «Инстаграме».

Иск Дерипаски направлен против Насти Рыбки, претензий к самому Навальному олигарх не высказывал. Тем не менее, сайт оппозиционера заблокирован целиком.

Как заявил сам Навальный,

«Власть выполняет сразу две цели: с одной стороны — она служит олигарху Дерипаске и чиновнику Приходько, с другой стороны — блокирует мой блог для того, чтобы помешать нашей забастовке избирателей и организации наблюдателей».

Многие новостные издания и сам «Инстаграм» согласились удалить информацию, другие, такие как YouTube, — пока нет. В минкомсвязи при этом не исключили возможность полной блокировки этих ресурсов.