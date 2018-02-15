В Южно-Африканской Республике новость об отставке Джейкоба Зумы с поста президента страны была встречена с нескрываемым удовольствием. Для этого жителя Йоханнесбурга уход Зумы означает выход из политического кризиса:
Джейкоб Зума ушел. ЮАР выбирает себе новое будущее
Отставка Зумы с поста президента - лишь первый шаг в преодолении политического и экономического кризиса, в котором сегодня находится страна, полагают жители Йоханнесбурга и Кейптауна.
Джейкоб Зума ушел. ЮАР выбирает себе новое будущее
"Коррупция была самой главной и самой сложной проблемой, так что, с моей точки зрения, АНК принял правильное решение для всей ЮАР. Будем надеяться на лучшее. И будем двигать страну в вперед".
Похожие настроения царят и в Кейптауне:
"Факт отставки господина Зумы поможет вновь обрести единство. Это важно не только для Африканского национального конгресса. Отставка - это разумный шаг, сделанный в правильном направлении", - полагает эта женщина.
"Думаю, что ранд, наша денежная единица, приобретет большую устойчивость, особенно, если Сирил Рамапоса будет избран. К инвесторам постепенно возвращается вера в будущее страны", - полагает эта студентка. Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.