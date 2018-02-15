Джейкоб Зума, 10 лет занимавший пост президента ЮАР, ушел в отставку, не дожидаясь срока окончания своих полномочий. Зума обратился к нации после того, как правящая партия пообещала голосовать против него в парламенте.
Джейкоб Зума ушел в отставку
Джейкоб Зума больше не президент ЮАР. Он обратился к нации и сообщил, что добровольно слагает с себя полномочия лидера страны.
Джейкоб Зума ушел в отставку
"Ни одна капля крови не должна пролиться, чтобы я оставался на этом посту. И Африканский национальный конгресс не должен быть раздроблен из-за меня или моих действий. Взвесив все обстоятельства, я пришел к выводу, что должен покинуть пост президента Южно-Африканской Республики. Это решение вступает в силу немедленно," - заявил уже бывший президент.
Главное обвинение против Зумы – покровительство семье Гупта. В среду правоохранители провели рейд в резиденции Гупта в Йоханнесбурге. В результате один из клана Гупта был задержан. Он обвиняется в мошенничестве по делу о финансировании проекта из бюджета страны.
Сирил Рамапоса - вице-президент ЮАР - будет исполнять обязанности главы государства вплоть до проведения новых президентских выборов.