Главным победителем олимпийских соревнований в Пхёнчхане в среду стал ураганный ветер. Из-за которого пострадали 16 человек и были перенесены старты финалов в женском слаломе и биатлоне.
Унесенные ветром и вирусом
От порывов урагана пострадали 16 человек. Когда ветер утих, вновь напомнил о себе норовирус. Чтобы уберечь атлетов, были организованы подвижные пункты, где гостям и журналистам можно продезинфицировать руки и личные вещи.
Унесенные ветром и вирусом
Ветер сдувал информационные и рекламные панно. Ущерб был нанесён палаточным конструкциям. Посетителей олимпийского парка эвакуировали, а тех, кто находился в олимпийской деревне, предупреждали об опасности пребывания на открытом воздухе.
Ну а когда порывы ветра ослабли, выяснилось, что вирус, о существовании которого было известно еще накануне открытия Игр, никуда не исчез: им заразились несколько сотен тех, кто должен был обеспечивать безопасность на спортивных аренах. Организаторы заменили их армейским персоналом.
За последние дни от желудочного гриппа пострадали около 200 человек. Чтобы уберечь атлетов, были созданы подвижные санитарно-гигиенические пункты, где можно продезинфицировать руки и личные вещи.