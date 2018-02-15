Стрельба в школе: много жертв

12 человек были убиты в здании школы, еще двое на школьном дворе, один - на близлежащей улице, и еще двое скончались по дороге в больницу.

Напал на школу один из бывших экс-учеников, которого исключили из нее некоторое время назад. 19-летний Николас Круз был арестован при попытке скрыться с места преступления.

Как утверждают учащиеся, ранее он угрожал расправой и после исключения из школы показывал свой арсенал в социальных сетях.

По словам шерифа округа Броуард Скотта Израэла, "подозреваемый находится под арестом. Мы занимаемся анализом того, что содержится на его аккаунтах в социальных медиа, и то, что мы обнаружили, почти не оставляет сомнений в осознанности его действий. Он учился в этой школе, его исключили из-за проблем с поведением, хотя детали этого мне пока неизвестны".

Как сообщается, учебное заведение будет закрыто до конца недели. Это решение приняло управление государственных школ округа. За 18 лет в школах США произошло более 40 случаев применения огнестрельного оружия, и только с начала этого года их было восемь.