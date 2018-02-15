"Я видел погибших одноклассников"

Джереми Баэз рассказывает о мужестве и спокойствии учителей: "Детей старались укрыть в классных комнатах, учителя нас туда заталкивали, они нас успокаивали и просили не нервничать".

Его мама Норрис испытала чувство облегчения, когда узнала, что ее сыном все в порядке, но она оплакивает погибших учеников.

С детьми и родителями будут работать психологи.

Многие дети травмированы тем, что они слышали, как, к примеру, Мануэл Баррадза. Он рассказывает: "Мы вышли на школьный двор и услышали выстрелы. Я поначалу подумал, что это петарды рвутся. Потом понял, что это действительно выстрелы".

Макс Чарльз не только слышал выстрелы, он видел погибших, среди них были и его однокрассники. Впечатления Дэниэла Хуэфано: "Обычный школьный день, ничего такого не ждешь. И вдруг кто-то приходит, вооруженный до зубов, и начинает стрелять. И тут до тебя доходит, что происходит, и ты начинаешь слать смс-ки своим родителям, пишешь им - "Я люблю вас, и я не знаю, удастся ли мне выбраться из этой переделки живым".