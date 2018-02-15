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Италия

Новый кандидат на покупку «Алиталии»

О намерении приобрести «итальянку» заявил консорциум из четырёх компаний

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Новый кандидат на покупку «Алиталии»

A320 «Алиталии» на Мальте
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Reuters
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Купить «Алиталию» может консорциум из четырёх авиакомпаний: Air France, EasyJet, Delta и Cerberus.

Переговоры о покупке увязшего в долгах итальянского перевозчика идут уже долгое время. Новый четырёхсторонний альянс наблюдатели считатют противовесом «Люфтганзе», которую до сих пор рассматривали как главного претендента.

Уже через неделю представители консорциума проведут встречу с кризисным управлением «Алиталии». Голосование о дальнейшей судьбе итальянской компании запланировано на 4-е марта.

В мае прошлого года «Алиталия» объявила о банкротстве. Это стало результатом многолетнего долгового кризиса.

Рим старается не допустить расчленения компании и контролирует переговоры о продаже перевозчика.