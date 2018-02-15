Панды поздравляют с Новым годом

Новый год отмечают не только люди, но и панды. Малышей уже задарили подарками - конечно же, игрушками, с которыми они теперь не могут наиграться. А еще эти очаровательные зверушки поздравляют всех с наступающим китайским Новым годом.

В питомнике недалеко от города Яань в провинции Сычуань в прошлом году появились на свет 42 детеныша большой панды. Для одного из них 15 февраля этого года стало особенным днем: малыш наконец получил имя. Его назвали "Ру Ру", что в переводе с одного из китайских диалектов означает "удача".

Провинция Сычуань - это дом для более чем 30% живущих в мире больших панд.