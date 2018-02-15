Дога-йога: новая мода

Для тела, ума и души.... Весело и забавно проходят в Лондоне сессии дога-йоги, в которой принимают участие любители данной практики со своими четвероногими друзьями. Пионером в дога-йоге в Великобритании стала Махни Джахангири. Она уверена: такого рода занятия положительно влияют на самочувствие как собак, так и их хозяев. Принять позу "собаки мордой вниз" для четвероногого питомца в принципе не составляет труда. А вот практикующим йогу приходится работать над собой. А еще хорошо бы научиться дышать по-собачьи. В гимнастическом классе царит порой хаос, но при этом все абсолютно счастливы. Наступление Года Собаки по восточному календарю - хороший повод заняться дога-йогой.