Экспорт просекко бьет рекорды: только за 2017 год доход Италии от продаж этого игристого вина вырос на 14% и составил более 1,3 млрд евро.
Популярность просекко растет
Экспорт просекко бьет рекорды: только за 2017 год доход Италии от продаж этого игристого вина вырос на 14% и составил более 1,3 млрд евро.
Популярность просекко растет
Секрет такой популярности напитка не только в его вкусе: просекко - основной ингредиент десятков коктейлей. К тому же за ним прочно закрепилась слава недорогого заменителя шампанского. Стоимость его производства ниже: в отличие от французского конкурента, вторичная ферментация просекко проводится в герметичных цистернах, и только после этого его разливают под давлением в бутылки.
Наибольшим спросом игристое вино пользуется в Великобритании. В 2016 году здесь было продано почти 105 миллионов бутылок.
Итальянские виноделы всерьез обеспокоены: в традиционных регионах производства напитка Фриули-Венеция-Джулия и Венеция свободной земли почти не осталось. Тем времени на полках магазинов уже появляются американское и даже австралийское просекко.