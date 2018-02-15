Дети и война

Каждый шестой ребенок живет в зоне военных конфликтов. Это более 350 миллионов детей. Такие цифры приводятся в отчете, опубликованном неправительственной организацией "Спасем детей". Самая тяжелая ситуация – в Сирии, Афганистане и Сомали.

Некоторые конфликты длятся десятки лет, и с каждым годом обстановка становится все сложнее. С начала 1990-х годов число детей, которые живут в зонах военных действий, увеличилось на 75%.

"Для детей это серьезная психологическая травма, следствие которой - ночные кошмары, ночное недержание мочи, неспособность к концентрации внимания, в том числе во время учебных занятий. То, что переживают эти дети, ведет к целому ряду психологических проблем", - рассказывает Китти Эйри из организации "Спасем детей".

Дома, в которых живут дети, школы, в которых они учатся, превращаются в поля сражений. Несовершеннолетние становятся жертвами сексуального насилия, их используют в качестве террористов-смертников.

"Сейчас дети, живущие в зонах конфликтов, намного более уязвимы, чем в иные моменты за последние 20 лет. В Сирии, где война не прекращается уже седьмой год, ситуация все хуже. Дети становятся жертвами агрессии. В том числе я говорю о бомбардировках больниц и школ, использовании ядерного оружия, невозможности оказания гуманитарной помощи", - добавляет Эйри.

По данным ООН, с 2005 года в 25 зонах военных конфликтов погибли или получили увечья более 73 тысяч детей. В то же время гуманитарные организации признаются, что вести такие подсчеты на войне крайне сложно, а потому настоящие показатели могут сильно отличаться от цифры, озвученной ООН.