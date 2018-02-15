Школьному стрелку предъявлено обвинение

Устроившему стрельбу в школе в американском штате Флориде предъявили обвинение в умышленном убийстве 17 человек. После многочасового допроса 19-летнего Николаса Круза доставили в тюрьму округа Броуард.

По словам шерифа Скотта Исраэля, к настоящему моменту опознание всех погибших завершено. В больницах до сих пор остаются более десятка раненых. Как минимум, трое из них - в крайне тяжелом состоянии.

"ФБР и мы сделаем все, чтобы н ападавший был признан виновным. Я сам намерен принять самое активное участие в том, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем этой страны", - заявил шериф.

Стрельба произошла в школе города Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в среду.

Николас Круз - ее бывший ученик. По данным местных СМИ, в свое время ему запретили приходить на занятия с рюкзаком, а потом - исключили из школы из-за проблем с поведением. После чего он многократно угрожал бывшим одноклассникам, выкладывая в соцсетях фотографии с оружием.

По данным следствия, получив лицензию на приобретение огнестрельного оружия, в 2017 году он купил винтовку AR-15, из которой и стрелял в учеников.

В знак скорби по жертвам нападения президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги до понедельника.