Западные Балканы - на пути в ЕС

Впереди - Сербия и Черногория, которые согласно поставленной цели должны вступить в ЕС в 2025 году.

Но сначала Белград должен признать Косово, в противном случае ему придется забыть о членстве в союзе, как напомнил в среду, выступая в Приштине, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Необходимо на это согласиться, - сказал он. - Лучшее условие для этого, найти с Сербией такое решение, которое положит конец пограничным спорам и завершится признанием. Почему? Потому что это нужно Сербии, иначе она не сможет стать членом Европейского Союза". Западнобалканский регион находится в центре обсуждений в последние два года, поскольку это был основной путь миграции в ЕС. Любая возможная нестабильность в регионе создает риск новой неуправляемой волны мигрантов.

"Очевидно, что у США есть стратегия на Западных Балканах, у России есть своя стратегия в регионе, у Турции - своя, и лишь только Европейский Союз чрезвычайно медлителен, когда речь идет о проблемах Западных Балкан", - отметил глава МИД Венгрии Петер Сиджарто, прибыв в Брюссель в четверг на Совет ЕС по иностранным делам.

По мнению министра иностранных дел Словении Карла Эрьявеца, которому пришлось решать давний пограничный спор с Хорватией, Сербия не сможет к 2025 году прийти к своей цели. "Словения 25 лет вела переговоры с Хорватией, чтобы найти решение пограничного спора между ними, - напомнил он. - Я думаю, невозможно ожидать выполнения такого условия в 2025 году",

В конце февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит все шесть стран Западных Балкан, встретится с их лидерами, а в мае в Софии Болгария как нынешний председатель ЕС организует специальный саммит на эту тему.