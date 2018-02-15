Имя нового президента ЮАР - Сирил Рамапоса. На пост главы страны он был избран в четверг на заседании Национальной ассамблеи, после того, как его предшественник - Джейкоб Зума - досрочно сложил с себя полномочия.
Сирил Рамапоса - новый президент ЮАР
После того, как о Джейкоб Зума ушёл в отставку, парламент Южно-Африканской Республики избрал президентом Сирила Рамапосу.
Сирил Рамапоса - новый президент ЮАР
65-летний политики и бизнесмен Рамапоса - лидер правящего в стране "Африканского национального конгресса" - был единственным выдвинутым депутатами кандидатом.
"Работать не покладая рук, дабы не разочаровать народ" пообещал он в ходе своего первого выступления в качестве президента страны.
"Я уверен: когда избирается человек с такого рода взглядами, позицией, он априори становится слугой народа Южной Африки. Я буду стараться выполнять эту роль с покорностью, порядочностью и с достоинством", - произнёс с трибуны Рамапоса, выступая перед парламентом.
В наследство после 9-летнего правления Зумы Рамапосе достаётся страна с серьезными, в основном экономическими, проблемами - высоким уровнем безработицы, неравенством в распределении доходов населения и слабой нацвалютой.
Программу своих действий для их решения новый президент изложит в обращении к нации, которое состоится в конце недели.