Дефицит танков в Бундесвере

В Германии - дефицит танков. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на секретный документ минобороны ФРГ. Недостаток боеспособных машин ставит под угрозу участие Бундесвера в операциях НАТО.

Как пишет издание Die Welt, "в 9-й танковой бригаде в городе Мунстер, которая будет задействована в рамках проекта по созданию международных Сил быстрого реагирования, боеспособны лишь 9 из 44 танков типа Leopard 2 и три - из 14 БМП Marder".

Как стало известно немецким СМИ, армии ФРГ не хватает также оружия, приборов ночного видения и обмундирования.

СМИ отмечают и снижение боеготовности истребителей Eurofighter и Tornado, а также тяжелых транспортных вертолётов CH-53, которые используются всего лишь несколько месяцев в году, а все остальное время простаивают - из-за ремонта.

При этом в 2019 году Германия должна возглавить Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, способную начать развёртывание в течение 48 часов. До 1994 года, согласно конституции ФРГ, Бундесвер был лишён права вести военные действия за рубежом. Вслед за объединением двуг Германий и после внесения поправок в конституцию страны, немецкая армия сталя участвовать в миротворческих операциях за пределами ФРГ.

Согласно недавним соцопросам, доверие немцев к собственной армии падает, увеличивать ее финансирование они не желают.