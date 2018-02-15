Показом кукольного мультфильма «Собачий остров» открылся 68-й Берлинский международный кинофестиваль.
Берлинале открылся кукольным мультфильмом
В конкурсе участвуют 26 фильмов, среди них «Довлатов» Германа-младшего
Берлинале открылся кукольным мультфильмом
В основном конкурсе этого года участвуют 26 фильмов из разных стран, 21 из них претендует на главные награды. Жюри в этот раз возглавляет Том Тыквер, автор фильма «Беги, Лола, беги». Уже объявлено, что почётного «Золотого медведя» в этом году получит американский актёр Уиллем Дефо.
Российское кино в конкурсе будет представлено биографическим фильмом «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Также покажут картину «Лето» режиссёра Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.
Не обошли организаторы и актуальные темы последнего времени: в рамках Берлинале пройдут дебаты на тему сексуального насилия и дискриминации.