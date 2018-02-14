Скандал "Зумагейт" в ЮАР

Президент ЮАР Джейкоб Зума отказывается досрочно уходить в отставку. Призыв к Зуме немедленно сложить полномочия направила правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" после разгоревшегося в стране коррупционного скандала.

"Они говорят, что Зума должен уйти в отставку. Но я не сделал ничего плохого, и никто не объяснил мне, почему я должен уйти", - -заявляет Зума.

Однако его политические оппоненты считают, что президент просто тянет время.

Джейкоб Зума оказался в центре политического скандала после того, как в распоряжение СМИ попала его электронная переписка с братьями Гупта - влиятельными бизнесменами в ЮАР.

На основании этой переписки оппоненты Зумы обвинили его в коррупционных связях и злоупотреблении своими полномочиями.

Скандал достиг таких масштабов, что правящая партия ЮАР, председателем которой долгое время являлся Зума, предложила ему произвести досрочную передачу власти вице-президенту Сирилу Рамапосе.

В ходе предварительных переговоров Зума сначала согласился с таким решением. Однако позже поменял свою позицию.

На этом фоне в Национальной ассамбле ЮАР в четверг, 15 февраля, состоится вотум недоверия президенту Зуме.