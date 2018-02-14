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Джейкоб Зума объявил об уходе с поста президента ЮАР

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Джейкоб Зума объявил об уходе с поста президента ЮАР

Джейкоб Зума объявил об уходе с поста президента ЮАР
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Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об уходе с поста главы государства.

"Я принял решение об отставке", - заявил Зума в ходе своего обращения в среду вечером.

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