Мир
"Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя незащищённым в американской школе"
Дональд Трамп
президент США
"Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ"
Мартин Шульц
прдседатель СДПГ
"Это хорошая весть не только для Германии, но и для всей Европы."
Пьер Московиси
Комиссар ЕС по вопросам экономики
"Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой."
Дональд Трамп
президент США
"Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями."
Хизер Нойерт
пресс-секретарь Госдепартамента США
"Новые технологии дожны помочь улучшить социальные условия"
Гай Райдер
Генеральный директор Международной организации труда
"Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я просто блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке."
Долорес О'Риордан
певица
"Вот бы построить огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать"
Фёдор Юрчихин
космонавт
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мир
Джейкоб Зума объявил об уходе с поста президента ЮАР
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Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об уходе с поста главы государства.
"Я принял решение об отставке", - заявил Зума в ходе своего обращения в среду вечером.