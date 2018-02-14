Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Об этом он объявил в специальном обращении в среду.
Джейкоб Зума уходит с поста главы государства
Президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Об этом он объявил в специальном обращении в среду вечером
Джейкоб Зума уходит с поста главы государства
Таким образом, Зума уступил давлению правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс", которая потребовала от него уйти с поста на фоне крупного коррупционного скандала с участием главы государства.
"Мое имя не должно служить предлогом для кровопролития, ни одна человеческая жизнь не должна быть потеряна. Я также не желаю раскола правящей партии, - заявил Зума. - Поэтому я принял решение незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики".
Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года, в 2014 году он был переизбран на второй пятилетний срок. Его мандат должен был истечь в следующем году.