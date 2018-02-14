Дрезден: за открытость и толерантность

Жители Дрездена выстроились в живую цепь в память о бомбежках 1945 года. Людская цепь растянулась на четыре километра. Цель акции, в которой приняли участие одиннадцать тысяч человек, напомнить о бесчеловечности войны и выступить за открытый и толерантный город.

"Я пришел сюда, потому что это - история. Мой дедушка пережил бомбардировку Дрездена и выжил. Он прошел через все это. Именно поэтому я здесь сегодня, чтобы напомнить всем нам о том, что мы порой забываем", - сказал один из участников акции.

Серию бомбардировок Дрездена 13-15 февраля 1945 года осуществляли Королевские ВВС Великобритании и ВВС США. Тогда погибли около 25 тысяч человек, были разрушены порядка четверти промышленных предприятий и половина всех других построек, преимущественно жилых домов.