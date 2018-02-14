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Стрельба у здания АНБ

Стрельба у здания АНБ

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Стрельба у здания АНБ

Стрельба у здания АНБ
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По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы у здания АНБ в Мэриленде.

По данным СМИ, задержан один подозреваемый. Информация продолжает поступать.

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