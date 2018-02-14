Инфляция в США превысила прогнозы: индекс потребительских цен вырос на 0,5% в январе, а за прошедший год на 2,1%. Совокупная инфляция в годовом выражении составила 1,8%. Цены на энергоносители выросли на 3% по сравнению с декабрём, когда было отмечено их кратковременное снижение.
Инфляция превысила прогнозы
Теперь внимание приковано к ФРС
Инфляция превысила прогнозы
Публикации этих данных рынки ждали в напряжении: полторы недели назад стало известно о том, что зарплаты американцев в январе на 2,9%, и это спровоцировало падение индексов — поскольку давало понять, что рост инфляции наверняка превысит прогнозы.
Теперь внимание приковано к Федеральной резервной системе: её аналитики ранее прогнозировали три повышения процентной ставки в этом году. Теперь не исключают и четыре.