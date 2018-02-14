Турецкие военные корабли мешали на этой неделе доставке буровой установки в акваторию близ Кипра, где итальянская компания Eni планирует бурить газовые скважины. В Эгейском море у спорной необитаемой скалистой гряды турецкий корабль береговой охраны протаранил греческий. Никто не пострадал.
Турция и Греция не раздувают значение инцидентов
В начале недели в Эгейском море произошли инциденты между военными кораблями Турции и Греции, стороны не раздувают их значения, а глава Еврокомиссии встал на сторону греков.
Турция и Греция не раздувают значение инцидентов
Анкара и Афины стараются не раздувать значение инцидентов.
"Недавно отмечен ряд нарушений на фоне напряженности, вызванной инцидентом у скал Кардак, на который мы дали ответ, - заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. - Мы договорились с Грецией разрядить напряженность и открыть линии связи по политическим и дипломатическим каналам для взаимопонимания".
Довольно спокойно, но твердо реагирует на ситуацию и греческая сторона.
«Хотя Греция несколько раз подвергалась нападению со стороны Турции, мы поддерживаем ее присоединение к Евросоюзу. Но Греция должна также защищать свою территориальную целостность, как и границы Европы», - сказал министр обороны Греции Панос Камменос.
В Брюсселе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на пресс-конференции на заданный ему вопрос, однозначно встал на сторону Греции:
«Я решительно против такого поведения Турции».
Турция считает, что это бурение газа у Кипра не учитывает прав киприотов-турок в разделенной с 1974 года стране. Кипрское правительство заявляет, что оно имеет суверенное право на бурение и если поиск будет успешным, любой доход будет распределен справедливо после воссоединения острова.