В Китае готовятся к Году собаки

Древние города Китая осветили тысячи фонарей. В Поднебесной проходит ежегодный весенний фестиваль, посвященный Году собаки, который наступает 16 февраля. Фонари разных форм, цветов и размеров осветили древний город Сиань в провинции Шэньси на северо-западе страны. Полюбоваться на них сюда съехались сотни местных жителей и туристов. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая площади и улицы также осветили большие фонари, а деревья украсили яркие ленты. А в районе Жунчан юго-западного муниципалитета Чунцин перед вокзалом был установлен фонарь в форме собаки, которая приветствует возвращающихся домой граждан. «Фонари принесли столько радости. Теперь я по-настоящему ощущаю атмосферу праздника Весны», - признается местный житель Тан.