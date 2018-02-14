Стрельба в школе Паркленда (Флорида)

По меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в школе Стоунмен Дуглас города Паркленда американского штата Флорида, не менее 20 получили ранения. Таковы последние данные, полученные с места инцидента. Точное число жертв пока неизвестно. В школе Стоунмен Дуглас учатся более 3 тысяч детей.

Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя незащищённым в американской школе

Ранее местные СМИ говорили о нескольких погибших, а также о том, что раненых могло быть около 50. Но затем шериф округа Броуард, в котором находится Паркленд, официально сообщил о по меньшей мере 14 потерпевших и о том, что раненых продолжают доставлять в медицинский центр Броуарда и местный госпиталь.

Трагедия произошла в среду днём. Злоумышленник, вооружённый винтовкой - предположительно, один из бывших учеников школы - вошёл в здание в самом конце занятий. Он открыл бепорядочную стрельбу, а затем попытался бежать. После недолгих поисков полиция задержала подозреваемого.

Президент США Дональд Трамп в среду в телефонном разговоре с губернатором штата Флорида Риком Скоттом предложил "всю необходимую помощь федеральных властей в связи с вооруженным нападением в школе в городе Паркленд". Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

С главой штата также связалась министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Она держит президента в курсе развития событий. Сам Трамп в своём "Твиттере" написал, что федеральные власти тесно сотрудничают с правоохранительными органами на местах. Он также высказал соболезнования семьям тех, кто пострадал во время инцидента: "Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя незащищённым в американской школе", - написал Трамп.

Стрельба в школе Паркленда вновь обострила дебаты об опасности сохранения в силе закона о свободной продаже оружия в США.