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США

Суд на стороне "мечтателей"

Уже второй по счёту федеральный судья заблокировал решение Дональда Трампа об отмене DACA - программы, защищающей от депортации детей нелегальных мигрантов.

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Суд на стороне "мечтателей"

Суд на стороне "мечтателей"
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На пути к ужесточению иммиграционной политики США Дональд Трамп натыкается на новые препоны. Федеральный судья в Нью-Йорке заблокировал его решение об отмене программы DACA, защищающей от депортации детей нелегальных мигрантов.

Тезис администрации президента о противозаконности данной программы суд счел "неточным с фактической точки зрения" и временно возобновил ее действие.

Ранее суд в Сан-Франциско вынес аналогичный вердикт. Апелляцию на него уже подал минюст США. Верховный суд страны рассмотрит ее в ближайшие дни.

Судьбу так называемых "мечтателей" - почти восьмисот тысяч иностранцев, въехавших в Штаты нелегально, будучи детьми, - призван решить Сенат, где во вторник республиканцы и демократы приступили к обсуждению предложений Трмапа об ужесточении миграционной политики страны.

В сентябре Белый дом отменил DACA, но при этом постановил не высылать уже имеющих временное разрешение на пребывание в стране мигрантов. Правда, новые разрешения выдавать отказался.

"Мы - мечтатели" | Euronews

Немалую долю "мечтателей" составляют ветераны или военнослужащие американской армии. На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что им депортация не грозит, даже после 5 марта - по истечении срока действия программы DACA.