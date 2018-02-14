На пути к ужесточению иммиграционной политики США Дональд Трамп натыкается на новые препоны. Федеральный судья в Нью-Йорке заблокировал его решение об отмене программы DACA, защищающей от депортации детей нелегальных мигрантов.
Суд на стороне "мечтателей"
Уже второй по счёту федеральный судья заблокировал решение Дональда Трампа об отмене DACA - программы, защищающей от депортации детей нелегальных мигрантов.
Суд на стороне "мечтателей"
Тезис администрации президента о противозаконности данной программы суд счел "неточным с фактической точки зрения" и временно возобновил ее действие.
Ранее суд в Сан-Франциско вынес аналогичный вердикт. Апелляцию на него уже подал минюст США. Верховный суд страны рассмотрит ее в ближайшие дни.
Судьбу так называемых "мечтателей" - почти восьмисот тысяч иностранцев, въехавших в Штаты нелегально, будучи детьми, - призван решить Сенат, где во вторник республиканцы и демократы приступили к обсуждению предложений Трмапа об ужесточении миграционной политики страны.
В сентябре Белый дом отменил DACA, но при этом постановил не высылать уже имеющих временное разрешение на пребывание в стране мигрантов. Правда, новые разрешения выдавать отказался.
Немалую долю "мечтателей" составляют ветераны или военнослужащие американской армии. На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что им депортация не грозит, даже после 5 марта - по истечении срока действия программы DACA.