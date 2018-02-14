ЮАР: коррупция и власть

Отряды южноафриканской полиции в Йоханнесбурге блокировали резиденцию скандально известных индийских предпринимателей Гупта. Их обвиняют в коррупционных связях с президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Сообщается об аресте трех человек, среди которых один из братьев Гупта. Ожидается, что суд над задержанными состоится в четверг.

"Наконец, что-то делается по этому вопросу, - сказала репортерам соседка семейства Гупта Тесса Турвей, - Эти парни должны покинуть нашу страну. Они должны оставить нас в покое, поскольку они уже нанесли нам урон. Зума крепко держится за свою должность. Я его не виню, но и он должен уйти. Нам нужен новый человек."

Южноафриканские правоохранители также изучают электронную переписку между семьей Гупта и Зумой. Братья Гупта - главные фигуранты так называемого дела о "захвате государства". Общественные активисты обвиняют президента Зуму в коррупционных связях с бизнесменами, которые могли вмешиваться в управление ЮАР. И Гупта, и Зума эти обвинения отрицают. Ранее исполком правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" потребовал от Зумы досрочно сложить свои полномочия. В ближайшее время политик должен дать ответ.