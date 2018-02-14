Пассажиры лайнера авиакомпании United Airlines, который следовал по маршруту Сан-Франциско - Гонолулу испытали несколько неприятных мгновений, когда обшивка турбины одного из двигателей, расположенных по правому борту самолета, начала рассыпаться в воздухе.
Экстренная посадка авиалайнера
Более 370 пассажиров испытали несколько неприятных мгновений, когда у авиалайнера, на котором они летели из Сан-Франциско в Гонолулу, начала рушиться обшивка турбины одного из двигателей, расположенных по правому борту.
Экстренная посадка авиалайнера
Бортпроводники объявили о том, что воздушное судно готовится к экстренной посадке в аэропорту столицы штата Гавайи. Чуть больше 20 секунд показались 370 пассажирам вечностью. Но в итоге, когда все удачно закончилось, они наградили командира экипажа аплодисментами.
Федеральное управление гражданской авиации заявило, что расследование причин этого инцидента уже начато.