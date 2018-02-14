Вина выходца из Афганистана Ахмада Хан Рахими в организации взрывов в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси доказана, и террорист был приговорен судом Нью-Йорка к пожизненному заключению.
В тюрьму до конца дней
Суд приговорил организатора и исполнителя взрывов в Нью-Йорке и в Нью-Джерси к пожизненному заключению. Террориста признали виновным по восьми пунктам обвинения.
В тюрьму до конца дней
Деяния Рахими относятся к сентябрю 2016 года, когда взрывы произошли на Манхэттене и в округе Оушен штата Нью-Джерси. В Нью-Йорке при взрыве пострадал 31 человек, в Нью-Джерси обошлось без жертв. Рахими при задержании оказал сопротивление, и после перестрелки, когда правоохранителям удалось ранить стрелка, на него в итоге надели наручники. По данным обвинения, террорист приобрел компоненты для создания самодельных взрывного устройства на интернет-платформе eBay.