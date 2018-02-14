Гибель граждан РФ в Сирии подтверждена

Между тем цифры названных потерь, в зависимости от источника, отличаются друг от друга на порядок. А первым прямым подтверждением гибели стало интервью с вдовой одного погибших, опубликованное в издании ЗНАК.

Елена Матвеева узнала о гибели мужа, 38-летнего Станислава Матвеева, еще 9-го февраля. Она заявила журналистам, что ее муж отправился воевать в Сирию, и за время боевых сборов, которые проводились несколько месяцев в Ростове-на Дону, он ей прислал чуть больше 100 тысяч рублей. Елена Матвеева рассказывает лишь о своем муже и о его сослуживцах, в то время, как Bloomberg, ссылаясь на свои источники, один из которых - американское официальное лицо и три российских гражданина, сообщает, что в провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее 200 человек.

Официально Минобороны РФ сообщило о 25 раненых сирийцах, но российские граждане в этой сводке не упоминались. Это объясняется тем, что военные не несут ответственность за тех, кто добровольно взял в руки оружие. В Кремле также не располагают данными о погибших гражданах России, которые не являются кадровыми военными.