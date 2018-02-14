Власти Перу отказали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в приглашении на "Саммит Америк", который состоится в столице страны в середине апреля. Об этом говорится в заявлении, принятом во вторник "Группой Лимы".
Николас Мадуро - персона нон грата на саммите Америк
Николасу Мадуро отказано в приглашении на саммит Америк страной-хозяйкой форума Перу. Группа Лимы подвергла его критике за одностороннее решение о проведении президентских выборов в Венесуэле в апреле этого года.
Николас Мадуро - персона нон грата на саммите Америк
Так называемая "группа Лимы" была создана в августе прошлого года в перуанской столице, где представители 11 латиноамериканских стран и Канады подписали декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.
Кроме того, участники Группы подвергли критике решение о проведении президентских выборов в Венесуэле в апреле этого года. Они считают, что одностороннее решение, с которым не согласна венесуэльская оппозиция, делает невозможным организацию "демократического, прозрачного и внушающего доверие" голосования с участием всех политических сил страны.