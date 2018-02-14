Умер супруг королевы Дании Маргрете II принц-консорт Хенрик. Сообщение пресс-службы королевского дворца появилось утром в среду. Его королевское высочество скончался во сне, на руках Маргрете, которая не отходила от ложа своего мужа. Вместе они прожили более полувека. Золотой юбилей свадьбы отмечался в прошлом году.
Умер принц датский
Cкончался супруг королевы Дании Маргрете II принц-консорт Хенрик. Ему было 83 года.
Умер принц датский
Наследная принцесса вышла замуж за французского дипломата, наследника аристократического титула, графа Анри де Лаборда де Монпеза, в 67-м году, позднее он принял датское имя Хенрик. Спустя пять лет Маргрете взошла на престол.
Принц почувствовал себя хуже две недели назад, будучи на отдыхе в Египте. После медицинского осмотра его доставили в Данию, и с 28 января находился в больнице, из которой его выписали несколько дней назад. Принц скончался в королевском замке Фреденсборг.
Ему было 83 года.