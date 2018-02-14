Олимпийский ветер

Зимние игры в Пхёнчхане называют самыми холодными и ветреными за двадцать лет.

В Олимпийском комитете заверили, что пока время позволяет перестраивать расписание соревнований:

«У нас много времени. Если ветер останется таким же следующие 15 дней, то да, будут проблемы. Но пока всё в порядке. Но например Международной федерации лыжного спорта к проблемам не привыкать: то ветер, то слишком много снега, то слишком мало, то вообще дождь — самые разные проблемы», — говорит представитель МОК Марк Адамс. Пхёнчхан расположен в самом холодном регионе Южной Кореи, но обычно зимние условия здесь достаточно комфортные. Сейчас же температура с учётом ветра достигала -23°C.

Из-за ураганного ветра закрыт Олимпийский парк, многие из сооружений которого — шатры и палатки. Шла даже речь о возможной отмене хоккейных встреч — в районе ледовой арены повалены рекламные щиты и ограждения.