Вместо дня влюблённых — день угнетённых: в столице Филиппин тысячи школьниц, студенток и даже монахинь танцуют в поддержку глобального движения против насилия.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте, обращаясь к женщинам в рядах левых повстанцев, заявил, что военные не будут их убивать, а прострелят им половые органы. Таким образом, по словам Дутерте, эти женщины станут «бесполезными».

Это вызвало возмущение правозащитников.

«Наше движение растёт гигантскими темпами. Наш голос всё громче, но и препятствий на нашем пути становятся всё больше — рост патриархальных настроений, женоненавистничества, сексизма. И гораздо хуже, когда президент твоей сосбственной страны провоцирует такие настроения», — говорит одна из активисток. Акция в Маниле прошла в рамках кампании «Нас миллиард», организованной несколько лет назад именно ко Дню святого Валентина. Миллиард — это, по статистике организации, число жительниц планеты, которые хоть раз в жизни подверглись — или могут подвергнуться — насилию.