Известная британская актриса Минни Драйвер отказалась от миссии посла международной неправительственной организации Oxfam из-за секс-скандала на Гаити. В своем твиттере Драйвер написала, что полностью опустошена разоблачительной информацией, касающейся этой организации. С Oxfam Драйвер сотрудничала в течение двадцати лет. В организации выразили сожаление по поводу решения актрисы.
Звезды покидают Oxfam
Актриса Минни Драйвер отказалась от миссии посла международной неправительственной организации Oxfam из-за секс-скандала на Гаити
Звезды покидают Oxfam
Скандал вокруг Oxfam разразился 9 февраля. Тогда британская газета "Таймс" сообщила о том, что сотрудники организации, направленные на Гаити в 2011 году для помощи в ликвидации последствий землетрясения, пользовались услугами несовершеннолетних проституток. В понедельник заместитель исполнительного директора Oxfam Пенни Лоуренс ушла в отставку, взяв на себя ответственность за неподобающее поведение сотрудников.