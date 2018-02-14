Нетаньяху: досрочных выборов не будет

Досрочные выборы не планируются, а правительственная коалиция "стабильна" и продолжит свою работу вплоть до оканачания срока - заверил в среду премьер-министр Израиля . Заявление Биньямина Нетаньяху прозвучало после того, как днем ранее полиция направила в прокуратуру материалы расследования, рекомендовав предъявить премьеру обвинения в коррупции.

"Ознакомившись с рекомендациями, я могу сказать, что этот документ содержит предвзятые, утрированные суждения. В нем много дыр, как в швейцарском сыре, и мало сути", - сказал он.

Партнеры по правительственной коалиции, которую возглавляет Нетаньяху, поддержали премьера, настаивая на необходимости соблюдать принцип презумпции невиновности. С призывом покинуть пост главы правительства обратился к Нетаньяху один из его предшественников - Эхуд Барак.

"Картина, которая возникает перед нами в свете последних событий, просто ужасающая. Масштабы коррупции, выходящие на поверхность, пугают. Нетаньяху должен сам завтра же уйти с поста. А партия "Ликуд" и партнеры по коалиции должны решить, кто заменит его на время разбирательств", - заявил бывший премьер-министр.

Полиция заподозрила Нетаньяху в тот, что тот якобы принимал ценные подарки от бизнесменов в обмен на принятие выгодного для них закона, а также в попытках оказать влияние на редкакционную политику одной из местных газет.

Решение о том, выдвигать или нет против главы израильского правительства обвинения, примет генпрокурор страны.