"One billion rising" на улицах Манилы

Тысячи филиппинских школьниц и студенток выразили поддержку ставшему глобальным движению против насилия в отношении женщин и детей. В День святого Валентина - праздника влюблённых - они провели в Маниле акцию в рамках кампании "One Billion Rising". Её участники, к которым присоединились и монахини, исполнили на улицах города танец протеста.

На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте, обращаясь к женщинам в рядах левых повстанцев, пообещал, что военные не будут их убивать, а "просто прострелят им" половые органы. По его словам, таким образом эти женщины станут "бесполезными".

Эти заявления вызвали возмущение правозащитников. Организация Human Rights Watch заявила, что высказывания Дутерте "склоняют военных к совершению сексуального насилие во время вооруженного конфликта". А Депутат филиппинского конгресса Эмми де Хесус назвала Дутерте "самым опасным мачо-фашистом в правительстве".