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Россия

Именем Навального призываю тебя, дворник!

Инициативу привлекать коммунальные службы именем оппозиционера подхватили несколько российских городов

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Именем Навального призываю тебя, дворник!

Именем Навального призываю тебя, дворник!
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Москвичка отчаялась ждать, когда расчистят двор, и написала краской на снегу фамилию оппозиционера. Уже через пару часов надписи сметали и скалывали.

Этой зимой жители российской столицы жалуются, что дворы не убирают неделями. По словам властей города, снег выпал хоть и поздно, зато много: больше месячной нормы всего за пару дней в начале февраля.

Идея использовать Навального для привлечения коммунальных служб появилась в соцсетях в виде шутки. Когда оказалось, что это работает, инициативу подхватили и в других городах.