Москвичка отчаялась ждать, когда расчистят двор, и написала краской на снегу фамилию оппозиционера. Уже через пару часов надписи сметали и скалывали.
Именем Навального призываю тебя, дворник!
Инициативу привлекать коммунальные службы именем оппозиционера подхватили несколько российских городов
Именем Навального призываю тебя, дворник!
Этой зимой жители российской столицы жалуются, что дворы не убирают неделями. По словам властей города, снег выпал хоть и поздно, зато много: больше месячной нормы всего за пару дней в начале февраля.
Идея использовать Навального для привлечения коммунальных служб появилась в соцсетях в виде шутки. Когда оказалось, что это работает, инициативу подхватили и в других городах.